Кокорин не явился на допрос по делу о хулиганстве

Футболист "Зенита" Александр Кокорин не явился на допрос к следователям по делу о хулиганстве и побоях в отведенное до этого время до 18:00 мск среды 10 октября. Теперь, как сообщили "РГ" в правоохранительных органах, спортсмен будет объявлен в федеральный розыск.

Ранее футболист "Краснодара" Павел Мамаев, также проходящий по этому делу, уже явился для дачи показаний.

Напомним, что известных футболистов подозревают в серии инцидентов, совершенных в понедельник 8 сентября. По предварительным данным, они устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

"По факту инцидента в кафе на Большой Никитской следователями принято решение выделить в отдельное производство дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") в отношении Мамаева и Кокорина", - передает ТАСС заявление пресс-секретаря столичного ГУ МВД Юрия Титова.

Случившееся вызвало большой резонанс в СМИ и соцсетях.

Не осталось в стороне и руководство клубов, в которых выступают спортсмены. "Краснодар" заявил о готовности расторгнуть контракт с Мамаевым. В "Зените" обещали применить к Кокорину санкции, но не уточнили, какие именно.