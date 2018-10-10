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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Александр Кокорин задержан по подозрению в хулиганстве

Футболист Александр Кокорин задержан по подозрению в хулиганстве. В МВД подтвердили эту информацию.

Жириновский призвал не ломать судьбу Мамаеву и Кокорину

Кокорин задержан в рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ на срок до 48 часов. Однако задержание может быть продлено до 3 суток.

В четверг следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Мамаеву и Кокорину. Это может быть как заключение в СИЗО, так и домашний арест, либо залог. Подпиской о невыезде и поручительством они не отделаются, рассказали "РГ" в правоохранительных орагнах.

Ранее задержали друга Кокорина футболиста Павела Мамаева.

Приятели, отмечая 10-летие своей дружбы, умудрились поучаствовать в нескольких драках в Москве. "Гулянка" футболистов получила большую огласку.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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