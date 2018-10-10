Мошенники обманули россиян на электронных торгах на миллиард рублей

Несуществующий электронный рынок создала группа мошенников в Москве и Подмосковье. Обычно электронные торги успешно проводятся, их участники зарабатывают приличные деньги. Но не в этом случае.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили и задокументировали противоправную деятельность представителей российского форекс-дилера.

"По имеющейся информации подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали деньги граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались",- рассказала Ирина Волк.

По сути, был умело создан клон известного виртуального торгового сектора. Для создания видимости проведения торговых операций аферисты использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали "игровые" счета с отражением якобы зачисленных денег. Затем с помощью специального плагина программы счета "обнулялись". То есть участники торгов, переводя на указанные электронные счета реальные деньги, наблюдали на экране проведение финансовых и прочих операций, отчеты о сделках и даже баланс своих счетов. Но теперь эти деньги даже не были электронными, виртуальными. Их просто уже не было.

По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила миллиард рублей, количество пострадавших - свыше тысячи человек.

Ирина Волк сообщила, что полицейские на территории Московского региона провели более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Изъяты обнаруженная бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Трех активных участников группы суд отправил под стражу. Разумеется, продолжают устанавливать новые эпизоды этой аферы и искать других участников группы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.