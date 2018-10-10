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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Частый стул

Предметы мебели как инструмент неспортивного мастерства
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7690 (227)
Столичные полицейские, похоже, очень разозлились на то, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев игнорировали приглашение на беседу со следователем. Во вторник футболисты, прославившиеся своими буйными похождениями в начале недели, прислали вместо себя адвоката. Тогда их лично попросили явиться в среду к 13.00. Они опять не пришли. Их пригласили на 15.00. Результат - тот же. И только к пяти вечера появился лишь один Мамаев.
Павлу Мамаеву и Александру Кокорину теперь грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство. Фото: instagram.com/kokorin Павлу Мамаеву и Александру Кокорину теперь грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство. Фото: instagram.com/kokorin
Павлу Мамаеву и Александру Кокорину теперь грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство. Фото: instagram.com/kokorin

Но чуть ранее против Кокорина и Мамаева уже возбудили дело о "хулиганстве". Это более жесткая статья, чем "побои". Если ранее грозило до 2 лет колонии, то по "хулиганке" самое строгое наказание - уже до 7 лет.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Александр Кокорин ответил на звонок пранкера

"В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство", - сообщил в среду глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов

Как оказалось, из-за резонанса расследование уголовных дел, в которых фигурируют футболисты, было передано на уровень выше - в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве. Изначально дела о "побоях" были возбуждены в УВД по ЦАО - по территориальной принадлежности. И гостиница "Пекин", возле которой был избит водитель телеведущей Виталий Соловчук, и расположенная неподалеку кофейня, где от действий футболистов и их друзей пострадали чиновники минпромторга, - это Центральный округ столицы.

Эксперты, опрошенные "РГ", были очень удивлены тем, что после всего содеянного горе-футболистам изначально вменили такую легкую статью, как "побои".

Кроме меньшего срока, чем за "хулиганку", есть одна юридическая хитрость, на которую явно рассчитывали сами футболисты и их более опытные в подобных делах адвокаты. Дело в том, что дела по статье "побои" можно было закрыть по примирению сторон, пояснил управляющий партнер юридической фирмы Роман Скляр.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Квалифицировать действия Кокорина и Мамаева по статье 213 Уголовного кодекса "Хулиганство" - правильно. Ведь там формулировки такие: грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Из того, что мы знаем об инциденте, действия футболистов явно попадают под эти формулировки", - отметил Роман Скляр.

Стул, которым ударили чиновника минпромторга Дениса Пака, по словам юриста, был фактически использован в качестве оружия для нападения, совершенного в том числе и по мотиву национальной вражды.

По словам юриста, особенностью статьи о "хулиганстве" является то, что это преступление является публичным, и уголовное дело подлежит возбуждению независимо от наличия заявления от потерпевшего и не может быть закрыто по желанию пострадавших.

Происшествия Правосудие Следствие Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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