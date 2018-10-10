Весьма неожиданный приговор вынес Замоскворецкий райсуд Москвы по громкому делу об избиении до смерти в Парке Горького 29-летнего питерского блогера Стаса Думкина. В прессе это дело окрестили как "убит за шляпу". На голове у молодого человека был необычный головной убор, который и привлек внимание проходившей мимо компании подвыпивших парней.

23-летний Корней Макаров - сын актера Сергея Макарова, сыгравшего роль травматолога в сериале "Интерны". Сам Корней служил в ВДВ и тоже немного снимался в кино. Вместе с друзьями его компания прицепилась на Пушкинской набережной к компании Стаса Думкина. Слово за слово, и Макаров ударил парня, тот упал и ударился головой о бордюр. В больнице Думкин впал в кому, а через неделю не приходя в сознание скончался.

Примечательно, что Макаров не явился сразу в полицию, а, напротив, сбежал в Таиланд. "В отношении него было выписано постановление об объявлении в федеральный розыск и заочно было предъявлено обвинение", - говорил следователь.

Вторая любопытная деталь - изначально дело возбудили по статье 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть), предусматривающей до 15 лет заключения.

Но уже в процессе судебного рассмотрения статья вдруг резко смягчилась - на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В итоге Корней Макаров был признан виновным, но получил в наказание ограничение (не путать с лишением) свободы сроком на год и 11 месяцев. Это когда человеку запрещают посещать увеселительные заведения и налагают на него ряд других ограничений.

Однако осужденный избежит и этого наказания. Поскольку в срок наказания ему был засчитан период пребывания в СИЗО. А согласно недавно принятому закону день под стражей приравнивается к двум дням ограничения свободы. В связи с этим сразу после оглашения приговора Макарова освободили в зале суда.

Осужденный должен будет выплатить компенсацию родителям погибшего парня - по 1 миллиону рублей отцу и матери в качестве компенсации морального вреда и 109 тысяч 703 рубля за материальный ущерб.

Изначально дело возбудили по статье, предусматривающей до 15 лет колонии, но затем статью смягчили

На переквалификации обвинения настаивали адвокаты Макарова. В качестве аргумента они приводили данные судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полученной при падении на асфальт. Макаров же, ударив Думкина в челюсть, по их словам, покинул парк, не подозревая о последствиях.

Адвокат Антон Пуляев отмечает, что все дело в причине смерти, которую устанавливает не следователь, не прокурор и не суд, а судебный эксперт.