10 октября рано утром в поселке Архангельское Красногорского района Московской области погибла Евгения Шишкина - следователь по особо важным делам транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу. Сотрудница полиции как раз вышла из дома и направилась на работу, но успела сделать буквально несколько шагов. Стрелял киллер в подполковника один раз, пуля попала в шею.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, сначала дело было возбуждено по статье 105 Уголовного кодекса - "убийство". Предполагали, что позже, если выяснится, что преступление связано с работой погибшей, дело переквалифицируют на статью 295 - "посягательство на лицо, осуществляющее предварительное расследование".

Этот выстрел в поселке - не первое посягательство на жизнь следователя по особо важным делам

Но спустя несколько часов после окончания первых следственных действий представитель СК по области Ольга Врадий сообщила, что у следствия появились "достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве. Поэтому преступные действия неустановленных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 - "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и статьей 222 Уголовного кодекса РФ - "незаконный оборот оружия".

Для дальнейшего расследования уголовное дело передали в аппарат Главного следственного управления СК России по Московской области.

Этот выстрел - не первое посягательство на жизнь следователя. В январе этого года так и не найденные преступники попытались напасть на Шишкину и сожгли ее автомобиль. Вот что сообщали СМИ по первому покушению:

"В ночь с 13 на 14 января в поселке Архангельское у дома N 31 произошло неудавшееся покушение на Евгению Шишкину. После неудавшегося покушения, когда Шишкина, заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля".

Евгения Шишкина работала в органах с 1991 года. Прошла путь от инспектора отдела специальных перевозок МВД на Московской железной дороге до старшего следователя по особо важным делам. Была неоднократно награждена ведомственными наградами.