Новости

Вышел жуткий трейлер ремейка "Кладбища домашних животных" Кинга 22:00
МИД: Россия открыта для диалога с Боснией в интересах мира на Балканах 21:43
"Автомобилист" выиграл 16-й матч КХЛ подряд, "Йокерит" победил "Витязь" 21:39
Милорад Додик поблагодарил Владимира Путина и Сергея Лаврова за поздравления 21:36
Александр Кокорин задержан по подозрению в хулиганстве 21:25
Американку высадили из самолета за попытку пронести с собой белку 21:04
РФ и Беларусь договорились изменить соглашение об экспорте нефти 20:35
17 человек пострадали в ДТП на Урале 20:33
11 октября в прокат выходит полнометражный анимационный фильм "Гофманиада" 20:22
Павел Мамаев задержан после допроса 20:17
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Линце 19:39
В массовом ДТП под Москвой пострадали семь человек 19:38
Путин сыграл в интеллектуальную игру с волонтерами 19:35
На Сардинии объявили высший уровень опасности из-за ливней 18:54
Путин решил помочь юной гимнастке 18:42
Ростовчанин ради шаурмы ограбил с пистолетом уличную закусочную 18:35
Путин оценил инновационную клюшку 18:29
Дебош в кадре: еще 4 видео, на которых футболисты хулиганят 18:17
Дело об убийстве следователя Шишкиной передали в СК РФ 18:06
В Хабаровске осудили продавца поддельных енотов 18:00
"Нафтогаз" распорядился деньгами "Газпрома" 17:57
МИД: Северокорейские рабочие находятся в РФ на законных основаниях 17:54
В Саратовской области родились Усмонджон, Элай и Неонила 17:48
Австралия запретит мигрантам селиться в крупных городах 17:47
Путин назвал приоритеты стратегии развития спорта 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
В "РГ" расскажут, чем грозит смена криптографических ключей
В "РГ" расскажут, чем грозит смена криптографических ключей
10.10.2018 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Особо важная жертва

В Подмосковье застрелили полицейского следователя
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7690 (227)
10 октября рано утром в поселке Архангельское Красногорского района Московской области погибла Евгения Шишкина - следователь по особо важным делам транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу. Сотрудница полиции как раз вышла из дома и направилась на работу, но успела сделать буквально несколько шагов. Стрелял киллер в подполковника один раз, пуля попала в шею.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, сначала дело было возбуждено по статье 105 Уголовного кодекса - "убийство". Предполагали, что позже, если выяснится, что преступление связано с работой погибшей, дело переквалифицируют на статью 295 - "посягательство на лицо, осуществляющее предварительное расследование".

Этот выстрел в поселке - не первое посягательство на жизнь следователя по особо важным делам

Но спустя несколько часов после окончания первых следственных действий представитель СК по области Ольга Врадий сообщила, что у следствия появились "достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве. Поэтому преступные действия неустановленных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 - "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и статьей 222 Уголовного кодекса РФ - "незаконный оборот оружия".

Фото: EPA
В ФРГ задержан предполагаемый убийца журналистки Виктории Мариновой

Для дальнейшего расследования уголовное дело передали в аппарат Главного следственного управления СК России по Московской области.

Этот выстрел - не первое посягательство на жизнь следователя. В январе этого года так и не найденные преступники попытались напасть на Шишкину и сожгли ее автомобиль. Вот что сообщали СМИ по первому покушению:

"В ночь с 13 на 14 января в поселке Архангельское у дома N 31 произошло неудавшееся покушение на Евгению Шишкину. После неудавшегося покушения, когда Шишкина, заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля".

Евгения Шишкина работала в органах с 1991 года. Прошла путь от инспектора отдела специальных перевозок МВД на Московской железной дороге до старшего следователя по особо важным делам. Была неоднократно награждена ведомственными наградами.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Гражданам предпенсионного возраста оставят налоговые льготы
Владимир Путин встретился с борцом Нурмагомедовым
В Госдуме оценили предложенный Киевом проект резолюции ООН по Крыму
"Нафтогаз" распорядился деньгами "Газпрома"
Дело об убийстве следователя Шишкиной передали в СК РФ