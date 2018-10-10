В Подмосковье убита женщина-следователь МВД

В Московской области возле собственного дома убита женщина-следователь МВД Евгения Шишкина.

Как сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК, преступление было совершено около 7 часов утра в поселке Архангельское Красногорского района. Убийца выстрелил сотруднице полиции в шею, следователь скончалась на месте. После этого преступник скрылся.

На место преступления прибыла оперативная группа регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". В ГСУ отмечают, что погибшая была в звании подполковника полиции. Она занимала пост старшего следователя в управлении на транспорте МВД по Центральном федеральному округу. Шишкина вела резонансные дела, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Это было не первое покушение на женщину-подполковника. В ночь с 13 на 14 января неизвестные подожгли Lexus, принадлежавший следователю. Машина получила серьезные повреждения, а следователь тогда не пострадала, так как была дома.

В Следственном комитете пока не озвучивают, какие версии убийства будут рассматривать в качестве приоритетных. Но одна из них точно будет связана с профессиональной деятельностью сотрудницы МВД.