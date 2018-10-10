Аэропорт Якутска закрыли после ЧП с самолетом

Аэропорт Якутска, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, закрыт. Прибывающие рейсы перенаправили на запасной аэропорт в поселке Чульман Нерюнгринского района. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС.

Вылеты самолетов из воздушной гавани отложены, из-за чего задержано около десяти рейсов.

Напомним, вчера самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", прибывший из Бурятии, при рулении проехал место поворота и выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. На борту находилось 87 человек. Все они покинули борт по надувному трапу.

Сейчас Superjet эвакуируют с места ЧП: у него сломана стойка шасси. Создана комиссия по расследованию инцидента.