СК возбудил дело после инцидента с Superjet в Якутске

СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Об этом ведомство сообщило в своем Whatsapp-канале.

Ситуацией заинтересовалась и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ее сотрудники проводят проверку.

Напомним, инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Якутия", который прибыл в Якутск из Улан-Удэ, 10 октября. Приземлившись, воздушное судно проехало место поворота и выкатилось за пределы ВПП. Пострадали четверо пассажиров: с жалобами на головную боль и ушибы они отправлены в больницу.

Само воздушное судно получило повреждения, у него сломана стойка шасси. Сейчас сотрудники аэропорта эвакуируют Superjet, чтобы дать возможность приземлиться другим рейсам. Пока же их отправляют на запасной аэродром поселка Чульман Нерюнгринского района. А вот вылет из воздушной гавани разрешен.

Причины случившегося выясняет специально созданная комиссия.