Начальник управления дорог Хабаровска попал под следствие

В Хабаровске возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в отношении начальника управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по краю, поводом послужили материалы прокурорской проверки.

По предварительной версии, чиновник неоднократно отказывал представителям компании, строящей жилой комплекс в Индустриальном районе Хабаровска, в выдаче разрешения на возведение примыкания к дороге, по которому планировалось осуществлять автомобильное движение. Причины, озвученные чиновником, застройщику показались надуманными.

"В связи с этим у строительной организации могли возникнуть сложности по вводу в эксплуатацию части жилых домов, что привело бы к нарушению прав дольщиков", - отмечают следователи.

Сейчас ведется расследование и выясняются обстоятельства событий.