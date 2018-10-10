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10.10.2018 07:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальник управления дорог Хабаровска попал под следствие

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровске возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в отношении начальника управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по краю, поводом послужили материалы прокурорской проверки.

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По предварительной версии, чиновник неоднократно отказывал представителям компании, строящей жилой комплекс в Индустриальном районе Хабаровска, в выдаче разрешения на возведение примыкания к дороге, по которому планировалось осуществлять автомобильное движение. Причины, озвученные чиновником, застройщику показались надуманными.

"В связи с этим у строительной организации могли возникнуть сложности по вводу в эксплуатацию части жилых домов, что привело бы к нарушению прав дольщиков", - отмечают следователи.

Сейчас ведется расследование и выясняются обстоятельства событий.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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