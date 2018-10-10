Появилось видео с места ЧП с самолетом в Якутске

В сети появились снятые очевидцами видеокадры с выкатившимся за пределы полосы самолетом в Якутске. На записи виден лежащий на брюхе Sukhoi Superjet 100 и подоспевшая к нему пожарная машина.

Напомним, ЧП с воздушным судном, прилетевшим из Улан-Удэ, произошло во вторник в аэропорту Якутска. Самолет при рулении пропустил место поворота и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 87 находившихся на борту человек эвакуировали по надувному трапу. Четверым из них понадобилась медицинская помощь.

Для расследования причин инцидента создана специальная комиссия. Сейчас воздушная гавань республиканского центра закрыта, все прибывающие рейсы направлены на запасной аэропорт поселка Чульман в Нерюнгринском районе.

На эвакуацию Superjet, у которого сломалась стойка шасси, может понадобиться целый день.