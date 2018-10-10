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10.10.2018 07:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку после инцидента с SSJ 100 в Якутске

Текст: Юлия Гарднер

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов после ЧП с самолетом в якутском аэропорту.

Ее проведение поручили Якутской транспортной прокуратуре, сообщает ведомство.

Появилось видео с места ЧП с самолетом в Якутске

Инцидент также расследует созданная Росавиацией комиссия.

Напомним, ЧП с воздушным судном Sukhoi Superjet 100, прилетевшим из Улан-Удэ, произошло 10 октября в аэропорту республиканского центра.

Приземлившись, самолет при рулении по взлетно-посадочной полосе пропустил место поворота и выкатился за пределы дорожки. После инцидента он оказался поврежден. Помощь потребовалась нескольким пассажирам: они пожаловались на головную боль и ушибы.

Воздушная гавань Якутска все еще закрыта для прилетающих рейсов. Их направляют на запасной аэродром поселка Чульман Нерюнгринского района. Принимать самолеты смогут лишь после того, как эвакуируют Superjet, у которого сломалась стойка шасси.

А вот вылетающие из Якутска самолеты уже выпускают.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск РГ-Видео
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