Прокуратура начала проверку после инцидента с SSJ 100 в Якутске

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов после ЧП с самолетом в якутском аэропорту.

Ее проведение поручили Якутской транспортной прокуратуре, сообщает ведомство.

Инцидент также расследует созданная Росавиацией комиссия.

Напомним, ЧП с воздушным судном Sukhoi Superjet 100, прилетевшим из Улан-Удэ, произошло 10 октября в аэропорту республиканского центра.

Приземлившись, самолет при рулении по взлетно-посадочной полосе пропустил место поворота и выкатился за пределы дорожки. После инцидента он оказался поврежден. Помощь потребовалась нескольким пассажирам: они пожаловались на головную боль и ушибы.

Воздушная гавань Якутска все еще закрыта для прилетающих рейсов. Их направляют на запасной аэродром поселка Чульман Нерюнгринского района. Принимать самолеты смогут лишь после того, как эвакуируют Superjet, у которого сломалась стойка шасси.

А вот вылетающие из Якутска самолеты уже выпускают.