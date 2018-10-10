Росавиация выяснит причины выкатывания за ВПП самолета в Якутске

Росавиация и правоохранительные органы начали расследование причин происшествия в аэропорту Якутска.

Напомним, вечером 9 октября самолет "Сухой Суперджет" авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Инцидент произошел в 21 час 21 минуту по московскому времени, сообщается на сайте Росавиации.

Эксперты отмечают, что в момент посадки метеоусловия были не самые плохие: видимость десять километров, высота нижней границы облаков 600 метров, коэффициент сцепления с взлетно-посадочной полосой 0,45.

Лайнер прилетел из Улан-Удэ и после приземления выкатился за пределы ВПП.

В результате у воздушного судна подломились основные опоры шасси. На борту было 87 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.