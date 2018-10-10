По одной из версий неудачное приземление связано с ненадлежащим состоянием ВПП. Возможно, она была недостаточно обработана, покрылась льдом и стала небезопасной для руления самолета.
На борту находилось 92 человека - 87 пассажиров и 5 членов экипажа. Покидать воздушное судно им пришлось по надувному трапу.
Несмотря на то, что все пассажиры "сухого" обошлись без серьезных травм, для сотрудников медицинского пункта аэропорта работа нашлась. С жалобами на головные боли и ушибы туда обратились девять человек.
- Мы заподозрили сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, - рассказали в санчасти, отметив, что точный диагноз должен быть поставлен в больнице, поэтому пострадавших направили в медучреждение.
Между тем ситуацией заинтересовались в Следственном комитете РФ и Росавиации. Первые возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. Пока правоохранительные органы выясняют, почему лайнер мог выкатиться за пределы летного поля, спасатели устраняют последствия ЧП. Из-за нарушения герметичности баков произошел разлив авиатоплива. Одну его часть удалось оперативно откачать, а другая попала в почву.
Сразу после аварии аэропорт "Якутск" закрылся для приема и вылета воздушных судов. В 11:00 по местному времени на сайте воздушной гавани появилось сообщение о том, что отправка самолетов разрешена. Отмечалось, что "выпуск на прилет будет осуществляться по завершению работ по удалению самолета с полосы". После этого новых данных не появлялось, и единственным источником информации стало онлайн-табло. Согласно ему, из аэропорта вылетела только часть самолетов.
- Три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга отправили на запасной аэродром поселка Чульман Нерюнгринского района. Остальные были задержаны в пунктах отправления, - уточнили в пресс-службе аэропорта.
Когда подписывался номер в печать, стало известно, что аэропорт Якутска возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Твиттере.
кстати
Первый опытный образец "Суперджета" поднялся на крыло ровно десять лет назад. При его строительстве использовали ранее не применявшиеся в России технологии - бесстапельную сборку, автоматическую стыковку агрегатов планера, автоматическую клепку. За это время собрано 172 машины. Самолет продолжают совершенствовать. В феврале этого года решено начать проработку укороченной версии воздушного судна на 75 пассажирских мест, которое будет летать на маршрутах протяженностью 1,5-2 тысячи километров. В компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) сообщают, что при создании такого лайнера изменения могут коснуться фюзеляжа и двигателя, крыла и бортового комплекса авионики. Производить его собираются с максимальным использованием комплектующих российского производства. Общий вес самолета планируется снизить на 10-15 процентов, аэродинамическое качество улучшить на 10 и на пять процентов сократить расход топлива. Выход такого судна на рынок намечен на конец 2022 года.
Подготовила Татьяна Дмитракова