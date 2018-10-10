В Якутской транспортной прокуратуре началась проверка авиапроисшествия в аэропорту Якутска. Самолет Sukhoi Superjet 100, прилетевший из Улан-Удэ, после приземления при рулении выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Он получил сильные повреждения, у самолета надломилась передняя стойка шасси.

По одной из версий неудачное приземление связано с ненадлежащим состоянием ВПП. Возможно, она была недостаточно обработана, покрылась льдом и стала небезопасной для руления самолета.

На борту находилось 92 человека - 87 пассажиров и 5 членов экипажа. Покидать воздушное судно им пришлось по надувному трапу.

Несмотря на то, что все пассажиры "сухого" обошлись без серьезных травм, для сотрудников медицинского пункта аэропорта работа нашлась. С жалобами на головные боли и ушибы туда обратились девять человек.

Аэропорт в Якутске не принимает прилетающие рейсы, их отправляют на запасной аэродром Чульман

- Мы заподозрили сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, - рассказали в санчасти, отметив, что точный диагноз должен быть поставлен в больнице, поэтому пострадавших направили в медучреждение.

Между тем ситуацией заинтересовались в Следственном комитете РФ и Росавиации. Первые возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. Пока правоохранительные органы выясняют, почему лайнер мог выкатиться за пределы летного поля, спасатели устраняют последствия ЧП. Из-за нарушения герметичности баков произошел разлив авиатоплива. Одну его часть удалось оперативно откачать, а другая попала в почву.

Сразу после аварии аэропорт "Якутск" закрылся для приема и вылета воздушных судов. В 11:00 по местному времени на сайте воздушной гавани появилось сообщение о том, что отправка самолетов разрешена. Отмечалось, что "выпуск на прилет будет осуществляться по завершению работ по удалению самолета с полосы". После этого новых данных не появлялось, и единственным источником информации стало онлайн-табло. Согласно ему, из аэропорта вылетела только часть самолетов.

- Три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга отправили на запасной аэродром поселка Чульман Нерюнгринского района. Остальные были задержаны в пунктах отправления, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Когда подписывался номер в печать, стало известно, что аэропорт Якутска возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Твиттере.