В Приамурье восстановили движение поездов после обрушения моста

Движение по Транссибирской магистрали в районе города Свободного в Амурской области, где накануне автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути и товарный поезд, восстановили в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что по шести путям на станции стали пропускать пассажирские поезда. Теперь, как рассказали в правительстве Приамурья агентству "Интерфакс", возобновилось и движение товарных вагонов.

"Ожидается прибытие экспертной группы ОАО "Российские железные дороги" из Читы для обследования оставшихся пролетов и планирования дальнейшей работы", - отмечают в пресс-службе правительства.

Напомним, ЧП произошло в среду днем, во время движения по виадуку грузовика. Его водитель стал единственным пострадавшим, получив открытый перелом голени и ушиб грудной клетки. По факту обрушения следователи завели уголовное дело о халатности. В области ввели режим ЧС регионального масштаба.

Сейчас готовятся документы для строительства нового моста. Предыдущий, построенный в 1982 году, связывал две части Свободного - центральную и залинейную.