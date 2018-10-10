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10.10.2018 05:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье после обрушения моста восстановили движение части поездов

Текст: Александр Ярошенко

Железнодорожники открыли движение по шести путям на станции города Свободного в Амурской области, где накануне два пролета автомобильного моста упали на железнодорожные пути и товарный поезд. За ночь удалось убрать одну из двух железобетонных плит, которые рухнули на Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Фото: РИА Новости
Власти Амурской области назвали причину обрушения моста

- После полуночи для движения был открыт один путь, позже еще пять. На проблемном участке составы ведут тепловозы. Ремонт контактной сети пока не закончен. Как только ее восстановят, сразу запустят движение товарных поездов, - рассказал "РГ" министр транспорта региона Александр Зеленин.

Рухнувший мост был основной городской транспортной артерией, которая связывала две части Свободного - центральную и залинейную. На территории последней проживает более десяти тысяч человек, расположены школа, детский сад и городская больница.

Теперь автомобильное движение осуществляется по объездной дороге, которая находится в плачевном состоянии. Александр Зеленин сообщил, что там в круглосуточном режиме ведутся ремонтные работы. За минувшую ночь завезли более тысячи тонн гравия и песка.

- Думаю через неделю она будет похожа на дорогу, - заявил министр.

Напомним, по факту обрушения виадука на Транссиб следователи завели уголовное дело о халатности. Предстоит выяснить, почему обрушился мост, построенный тридцать шесть лет назад, кто и как следил за его техническим состоянием. На территории региона введен режим ЧС.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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