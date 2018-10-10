Обвиняемый в обрушении дома взорвал его из-за неприязни к соседям

Верховный СУД Удмуртии начал рассмотрение уголовного дела по факту взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме Ижевска, под завалами которого в ноябре прошлого года погибли семь человек.

Обвиняемый, 28-летний Александр Копытов, на рассмотрении процесса не присутствует. По словам судьи Сергея Колегова, сейчас он находится на лечении в психиатрической больнице и "не способен понимать суть происходящего".

Однако, как сообщила государственный обвинитель Юлия Панова, несмотря на хроническое психическое заболевание, во время совершения преступления Копытов не был в состоянии аффекта и понимал, что делает и какие от этого будут последствия.

Панова также восстановила события того дня и рассказала, что преступление Копытов совершил из личной неприязни к соседям. В тот день молодой человек якобы слышал голоса своих соседей, которые оскорбляли его.

В обеденное время подсудимый отсоединил шланг от крана газовой трубы. После того, как газ начал поступать в квартиру, он закрыл все окна, оставил на кухне включенным в розетку холодильник, понимая, что искра от шнура и электрический заряд повлекут за собой взрыв. А потом уехал из квартиры и больше туда не возвращался. С этого момента и до 16.40 по местному времени в квартире скопилось от 6,3 до 18,8 кубометра газа.

- Штатный разряд в пусковом реле холодильника или в электрической розетке в месте подключения вилки шнура питания холодильника к электрической сети послужил причиной воспламенения газовоздушной смеси и повлек за собой взрыв природного газа во всем объеме указанной квартиры, - уточнила Юлия Панова.

Сейчас Копытова в суде представляет его брат. Мать обвиняемого числится как потерпевшая. Всего по делу проходят 459 потерпевших и 24 свидетеля. В деле около 60 томов, поэтому его рассмотрение займет не меньше трех месяцев, а заседания будут проходить практически в ежедневном режиме.

Напомним, что из-за взрыва газа в многоэтажке Ижевска рухнул пятый подъезд, который позже полностью демонтировали. Теперь на месте обрушения вместо одного дома стоят два.

Остальные подъезды обследовали и признали пригодными для жизни. Стены укрепили и поставили на них маячки, которые круглосуточно отслеживают состояние дома. Те горожане, чьи квартиры были в пятом рухнувшем отсеке, уже получили сертификаты на приобретение нового жилья.

Иски о возмещении ущерба пострадавшим на заседании рассматриваться не будут. Их можно будет подать в порядке гражданского судопроизводства.