В Саратове умерла больная диабетом, не получившая льготных лекарств

В Саратовской области возбуждено уголовное дело из-за не предоставления лекарств больным диабетом и указаний чиновников врачам не выписывать рецепты на льготные медикаменты.

Как сообщили в областной прокуратуре, к уполномоченному по правам человека по региону обратилась 28-летняя женщина, инвалид I группы, которой в поликлинике отказывались выписывать рецепты на лекарства, назначенные после обследования в больнице.

В ходе проверки выяснилось, что женщине для предотвращения развития у нее почечной недостаточности специалистами Областной клинической больницы были рекомендованы препараты железа и эпоэтин. В прошлом году она их принимала. Однако с января по май этого года жизненно важные для больной препараты в городской поликлинике № 20 ей не выписывали.

Как считают в прокуратуре, врачи делали так на основании "негласных" распоряжений сотрудников областного министерства здравоохранения, поскольку в регионе не были вовремя проведены закупки лекарственных препаратов.

Конкурс по приобретению лекарств, который должен был пройти в мае, не состоялся и был проведен через месяц, а госконтракт на поставки медицинских препаратов заключили только в августе.

В такой ситуации больная и ее родные вынуждены были покупать дорогостоящие препараты за свой счет, и в меньшем количестве, чем ей было рекомендовано.

- Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - сообщила и.о. старшего помощника прокурора области по связям со СМИ Ольга Федорова.

Кроме того, от министра здравоохранения области прокуратура потребовала устранить нарушение закона. В настоящее время представление прокурора рассмотрено. Двое чиновников областного министерства здравоохранения, которые упоминались в представлении, уволились. В результате к дисциплинарной ответственности привлекли двух врачей и заведующего терапевтическим отделением поликлиники.

Из-за неполучения лекарств и ненадлежащего врачебного контроля, как считают в прокуратуре, у больной развилось осложнение ее заболевания. В сентябре, уже после возбуждения уголовного дела, женщина умерла.

- Связь между смертью женщины и выявленным нарушениями в непредставлении ей лекарств, будет устанавливаться в ходе следствия по уголовному делу, - сообщили в прокуратуре области.