В Уфе при столкновении автобусов пострадали 12 человек

Два пассажирских автобуса столкнулись в Уфе.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии, авария произошла около 12.35 по московскому времени на остановке "Парк имени Калинина". Известно, что пассажирский автобус "ПАЗ" двигался по проспекту Октября в направлении Черниковки и столкнулся со стоящим на остановке "НефАЗом". Последний от удара врезался в остановку.

Предварительно сообщалось о девяти пострадавших, которых на "скорой" отправили в больницу. По данным ГУ МЧС по Башкирии, в аварии пострадали 12 человек, в том числе 16-летний подросток.

На место аварии выехали также пожарные.