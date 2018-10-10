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10.10.2018 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе при столкновении автобусов пострадали 12 человек

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Два пассажирских автобуса столкнулись в Уфе.

В Башкирии грузовик сбил насмерть 11-летнюю девочку на остановке

Как сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии, авария произошла около 12.35 по московскому времени на остановке "Парк имени Калинина". Известно, что пассажирский автобус "ПАЗ" двигался по проспекту Октября в направлении Черниковки и столкнулся со стоящим на остановке "НефАЗом". Последний от удара врезался в остановку.

Предварительно сообщалось о девяти пострадавших, которых на "скорой" отправили в больницу. По данным ГУ МЧС по Башкирии, в аварии пострадали 12 человек, в том числе 16-летний подросток.

На место аварии выехали также пожарные.

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