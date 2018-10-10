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10.10.2018 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири два брата сбежали от миллионных долгов в тайгу

Текст: Оксана Грибанова

В Красноярском крае в нескольких километрах от Енисейска обнаружили таежную землянку, где скрывались двое братьев, сбежавших в лес из-за большой задолженности.

Фото: depositphotos.com
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Как пояснили в региональной службе судебных приставов, родственники накопили долгов на сумму более двух миллионов рублей.

В частности, один из мужчин долгое время не выплачивал алименты на содержание двоих детей, и теперь его задолженность составляет более 600 тысяч рублей. Брат уклониста когда-то выступил поручителем и теперь, из-за необязательности основного заемщика, оказался должен банку более полутора миллионов рублей.

Не желая платить, братья соорудили в лесу землянку, где проживали продолжительное время до тех пор, пока их не доставили в отдел судебных приставов.

Один из мужчин, в отношении которого был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", имеет рабочую профессию и собирается погасить задолженность, работая вахтовым методом.

От второго нарушителя получено объяснение неуплаты, пояснили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разводы и алименты
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