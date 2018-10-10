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10.10.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске ликвидировали "спящую" ячейку террористов

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томской области в ходе совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидирована "спящая" ячейка запрещенной в России международной террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад".

По данным силовиков, запрещенная организация активно участвует в боевых действиях на территории Сирии против представителей регулярной армии и официального правительства.

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- В отношении лидера террористической ячейки следственным подразделением УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Склонение к участию к террористической деятельности", - сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

Как был установлено, лидер ячейки является гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона. Он склонял своих знакомых к участию террористической деятельности на территории Сирии в ходе личных бесед, а также при помощи переписки в мессенджере.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Помимо этого, силовики задержали трех членов террористической ячейки из числа соотечественников вербовщика. В настоящее время устанавливаются другие связи лидера в террористических структурах.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Вербовка в террористические организации
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