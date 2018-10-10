В Череповце двухлетняя девочка умерла от менингита

Следователи СК РФ по Вологодской области проверяют правильность лечения двухлетней девочки, которая умерла в больнице от острой менингококковой инфекции. Как уточнили в следственных органах, почти неделю до госпитализации ребенка лечили в поликлинике города Череповца.

- В связи с тем, что ребенок до момента смерти находился под наблюдением медицинских работников, следствием принято решение о возбуждении уголовного дела и оценке следственным путем вопросов качества оказания малолетнему ребенку медицинской помощи, - уточнили в СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", по которой чаще всего предъявляют обвинения медикам.

Наказание в этом случае - до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.