В Петербурге шоумен Стас Барецкий попал в ДТП с трактором

В Петербурге госпитализирован шоумен Стас Барецкий. На своем автомобиле Lada Priora он столкнулся с трактором возле дома №110 по проспекту Ветеранов.

Как сообщил "РГ" друг Барецкого, у шоумена сломана рука, а сам он случившееся считает покушением, связанным с громкими заявлениями, которые он делал в последнее время.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу проводят проверку по факту аварии. В ведомстве отмечают, что Lada Priora врезалась в трактор, следовавший в попутном направлении.

Стас Барецкий получил известность, когда входил в число музыкантов группы "Ленинград". Сейчас шоумен ведет сольную карьеру и занимается похоронным бизнесом.