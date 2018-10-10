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10.10.2018 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростовчанин ради шаурмы ограбил с пистолетом уличную закусочную

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали 21-летнего горожанина, который ради порции шаурмы, ограбил уличную закусочную. Нападение было совершено с помощью пневматического пистолета.

Дело об убийстве следователя Шишкиной передали в СК РФ

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города.

- По словам повара-продавца, молодой человек сначала попросил накормить его бесплатно. Получив отказ, он достал пневматический пистолет и угрожая им заставил потерпевшего выполнить его требования, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД.

Забрав шаурму подозреваемый скрылся во дворах, а повар позвонил в полицию. Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали любителя восточной кухни. При обыске у него было изъято травматическое оружие.

Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ "Разбой". Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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