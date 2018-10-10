Ростовчанин ради шаурмы ограбил с пистолетом уличную закусочную

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали 21-летнего горожанина, который ради порции шаурмы, ограбил уличную закусочную. Нападение было совершено с помощью пневматического пистолета.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города.

- По словам повара-продавца, молодой человек сначала попросил накормить его бесплатно. Получив отказ, он достал пневматический пистолет и угрожая им заставил потерпевшего выполнить его требования, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД.

Забрав шаурму подозреваемый скрылся во дворах, а повар позвонил в полицию. Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали любителя восточной кухни. При обыске у него было изъято травматическое оружие.

Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ "Разбой". Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.