У берегов Крыма получил пробоину сухогруз

У берегов Крым, в районе порта "Кавказ", получило пробоину судно "Нила" под флагом Того. Об этом "РГ" сообщили в экстренных службах региона.

Сухогруз, приписанный к порту Ломе, шел с Азова с 3200 тоннами угля на борту. Экипаж состоит из 11 человек, в том числе 10 граждан Украины и одного - Азербайджана.

В Керченском проливе капитан сообщил, что в балластные танки начала поступать вода, наблюдается крен на нос, и экипаж нуждается в помощи. К месту бедствия направилось спасательное судно "Меркурий" Росморречфлота. Откачать воду с судна помогли два мимо проходящих корабля. А российский пограничный катер эвакуировал с тонущего сухогруза семь членов экипажа.

По последней информации, капитан принял решение швартоваться в порту "Тамань".