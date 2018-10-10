Курганские общественники уже три года не дают покоя чиновникам, настойчиво требуя расторгнуть договор аренды и вернуть горсад под полный контроль муниципалитета. Тогда появится возможность включить этот объект в программу "Комфортная городская среда" и благоустроить территорию, чтобы самим было приятно и перед гостями не стыдно.

Горсад всегда был любимым местом отдыха курганцев. Но в последние годы он не расцветает, а увядает. Фото: Ксения Майтама

Сейчас состояние любимого места отдыха горожан никого не устраивает. Мало того, что территория не ухожена, не соответствует статусу областного центра, так здесь порой просто опасно: по словам эксперта ОНФ Евгения Симонова, вечером по парку страшно ходить - темно, хоть глаз выколи. А ведь горсад находится буквально в двух шагах от зданий администраций региона и города, но власти не могут заставить бизнес навести на общественной территории порядок.

История с передачей в аренду земельного участка площадью 70,6 тысячи квадратных метров кажется довольно мутной. Когда-то им распоряжался областной департамент госимущества и промышленной политики, который в апреле 2004 года передал землю в аренду частной фирме за 58 857 рублей в месяц. Арендную плату рассчитали, исходя из ставки земельного налога с учетом коэффициентов деловой активности, зоны градостроительной ценности и коэффициента по приоритетным видам деятельности. Впоследствии в договор несколько раз вносились изменения. Арендаторы менялись чуть ли не каждый год, судились, переуступали и делили собственность. Начались непонятные манипуляции с самим договором аренды. Первоначально земельный участок был предоставлен в аренду для реконструкции, затем для реконструкции и эксплуатации, потом договор снова переписали с формулировкой "для обслуживания" городского сада. Арендная плата при этом снизилась до 5368 рублей в месяц. То есть фактически чиновники подарили предпринимателям землю в центре города. Горожане даже заподозрили чиновников в коррупции. Однако в администрации Кургана, которая с октября 2012 года стала распоряжаться горсадом, пояснили: арендная плата установлена по постановлению правительства Курганской области в 2011 году и составляет 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка.

Три года назад арендатор попытался внести изменения в документы градостроительного зонирования, позволяющие вести на территории парка капитальное строительство. План предусматривал возведение досугового центра с игровыми комнатами для детей, кафе, административно-хозяйственного здания. Всего под застройку предполагалось отвести семь процентов территории зеленой зоны. Номер не прошел: под давлением общественности администрация города разработала свою концепцию развития горсада, которая напрочь исключала возможность капитальной застройки.

Чиновники хотели расторгнуть договор аренды через суд. Тяжба длилась почти полтора года и закончилась в 2017-м сокрушительным поражением властей

Кроме того, чиновники решили расторгнуть договор аренды через суд. Тяжба длилась почти полтора года и закончилась в прошлом году сокрушительным поражением властей. Главный аргумент, который мэрия выдвигала в суде, - нецелевое использование земельного участка. Арендаторы, мол, необоснованно предоставляют территорию в субаренду для размещения передвижного цирка, аттракционов, ярмарок. Суд, однако, указал на подписанный городскими властями договор, который разрешает сдавать участок в субаренду. А шапито, ярмарки - обычная практика для парков. Кстати, руководители города сами ежегодно участвуют в открытии православной выставки-ярмарки, которая проходит в горсаду.

На днях на региональной конференции Общероссийского народного фронта директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана Елена Иванова призналась: правовая судьба горсада решена в 2004 году, когда его передали в аренду на 49 лет. И власти, и горожане в итоге стали заложниками этого управленческого шага. Договор слишком общий, фактически рамочный - оснований для его досрочного расторжения не найти. Правда, в горсаду есть несколько памятников регионального значения: они могут сыграть свою роль в этом непростом споре.

- Мы подготовили раздел территории городского сада с целью выделения объектов культурного наследия, - рассказала Елена Иванова. - В соответствии с законом предложили арендатору согласовать эти изменения - он ответил молчанием. В августе подали исковое заявление в суд о понуждении его к разделу. То есть на законных основаниях пытаемся по кусочкам забрать у него эту территорию, потому что объекты культурного наследия находятся в собственности муниципалитета.

Кроме того, администрация сейчас разрабатывает новые правила благоустройства территории города, которые планируется принять до конца года. Как ожидается, в документе будут четко детализированы требования к благоустройству общественных городских пространств вплоть до того, какой высоты должна быть трава на газоне. Невыполнение условий - повод для привлечения к административной ответственности.

Как оценивает перспективы сам арендатор, к сожалению, узнать не удалось: "хозяйка" горсада Наталья Рыбина заявила "РГ", что у нее нет времени на комментарии.

Мнение

Федор Теребенин, руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области:

- Возникает вопрос, о чем думали чиновники, когда заключили на полвека столь абсурдный договор, отдавая прекрасную зеленую территорию с огромным потенциалом в центре Кургана в руки частных лиц? Не только администрация, но и все жители города находятся, по сути, в заложниках у арендатора и не в силах что-либо изменить. Горсад все эти годы не процветает, а, наоборот, увядает. Бюджет почти ничего не получает. Будем добиваться, чтобы объект вернулся в муниципальную собственность.