На Среднем Урале пьяный школьник угнал пять автомобилей

В Серове школьник в нетрезвом состоянии угнал пять автомобилей ВАЗ. Свои преступления он объяснил тем, что просто хотел покататься.

Сообщения об угонах автомобилей стали поступать в дежурную часть отдела полиции Серова в июле этого года. В результате был задержан подросток из неблагополучной и неполной семьи, уже состоявший на учете за совершение подобных преступлений. Об этом сообщается на сайте МВД по Свердловской области.

Школьник угонял исключительно автомобили отечественного производства. Ни одна из машин не была оборудована сигнализацией, а в большинстве из них хозяева и вовсе оставляли ключи в замке зажигания, чем облегчали работу юному угонщику. Всего, по информации полиции, подросток угнал пять машин и был уличен в попытке угона шестой: ее он так и не смог завести, поскольку в автомобиле на тот момент не было аккумулятора.

На допросе подросток признался, что в момент угонов был пьян, забыв, что данное обстоятельство является отягчающим при вынесении приговора. Подростку грозит до пяти лет лишения свободы, все дела направлены в суд. Угнанные автомобили вернули законным владельцам.