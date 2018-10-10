Почему за преступления кредитных мошенников расплачиваются их жертвы

- "Мы влипли в нехорошее дело", - написала в "Российскую газету" жительница села Октябрьское Челябинской области Евдокия Сидоренко. Ее семья в неподъемном долгу у местного банка с веселым названием "Пойдем!". Евдокию Владимировну и еще десяток жителей села обманули мошенники, попросив взять кредит в банке для них на свое имя. Обман вскрылся быстро. Банк выставил счета сельчанам. И они пошли в полицию. Фактически - сдаваться.

Таких историй, как в селе Октябрьское, по стране - тысячи, когда мошенники обманом оформляют кредиты на людей, а деньги забирают.

Исключительность челябинской истории в том, что в области оказалась честная и высокопрофессиональная полиция. А это большая редкость для подобных историй, когда мошенников не ловят или не могут поймать, а от граждан отмахиваются. В Челябинске все было по закону - заявление о мошенничестве у граждан приняли, уголовное дело возбудили, мошенников поймали. Некоторые из них действительно оказались из банка "Пойдем!". Но на этом сказка закончилась, потому что справедливость, несмотря на усилия полиции, не восторжествовала.

…Семья Евдокии Сидоренко ютится в стареньком доме на окраине. Из-за ветхости дома они и попали в долговую кабалу. В свое время взяли кредит на ремонт. Но не успели поправить крышу, как деньги кончились. Главу семьи сократили и жить пришлось на зарплату Евдокии, тогда посудомойки в школьной столовой.

- При доходах в 4,5 тысячи рублей в месяц нам нужно было отдавать банку 6,5 тысячи, - рассказывает Евдокия Владимировна. - Продавали все, что только можно продать, лишь бы как-то свести концы с концами. И тут моя знакомая Галя Петрик, работавшая в нашей школе техничкой, предложила "вариант", который, как мы посчитали, поможет продержаться, пока муж не найдет работу. Техничка рассказала, что ее челябинская знакомая свела ее с женщиной, которая ищет людей, готовых взять кредит для сотрудников банка. Якобы те развивают собственный бизнес, но поскольку уже кредитовались и перекредитовывались, рассчитывают на помощь сторонних людей и готовы хорошо за нее заплатить. За оформление кредита отдают до 10 процентов от суммы. Причем решают все за один день, а рассчитываются с банком сами.

Поверила ли Евдокия посулам? Не сразу. Но предложение запало в душу - 20 тысяч дармовых рублей давали возможность три месяца платить по своему кредиту. А если и муж возьмет…

- На автовокзале меня ждала представитель банка Лариса Курамова (признанная организатором преступного сообщества и не сотрудник банка. - "РГ"), - рассказывает Сидоренко. - Она отвезла меня к банку, пояснила, в какое окошко обратиться. Но когда мне начала задавать вопросы, я смутилась и ушла. Лариса уговорила вернуться, а уже через полчаса мне дали деньги, которые я должна была отнести в машину. Но сначала я должна была отойти от банка и там дождаться машину, чтобы передать 200 тысяч рублей и получить обещанные 20 тысяч.

Через три месяца "банкиры" прекратили платежи по кредиту, из банка начали приходить требования об уплате долга, пошли звонки с угрозами от коллекторов. А затем банк обратился в суд, взыскавший с Сидоренко всю сумму долга с процентами - 277 987 рублей.

Такие же решения суд принял по мужу Евдокии, знакомой Галины, ее старшей дочери и доброго десятка жителей села.

- Своих жертв мошенники находили исключительно через знакомых, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель следственной группы УМВД по Челябинску Павел Бобровский. - Мы установили людей, которые приезжали за кредитами даже из соседней Курганской области, откуда родом один из участников аферы. Выявили более 70 человек, обратившихся за кредитами для мошенников. Но некоторые не вспомнили, с кем именно имели дело и в какое отделение банка их привозили. В итоге свидетелями признали только 54 человека.

Главная трудность расследования была в большом количестве участников аферы и объеме подлежащей проверке документации. Следователи не вылезали из командировок, по крупицам собирая показания с горе-заемщиков, провели более полусотни почерковедческих экспертиз. И установили, что корыстного умысла в действиях самих заемщиков не было. А деньги на сумму более 26 миллионов рублей оказались похищены членами преступной группы. В нее кроме организатора Курамовой и двух сотрудниц банка вошли еще три человека, подыскивавшие "клиентуру". Банку были разъяснены права на взыскание ущерба с мошенников. Участникам преступной группы вынесены приговоры. И почему банк продолжает взыскивать ущерб с обманутых заемщиков, мне непонятно.

- После того как по факту мошенничества сотрудников банка возбудили дело, люди воспряли духом, - рассказывает адвокат Нурида Талипова. - Ждали чем закончится следствие и суд. А когда Калининский суд Челябинска вынес приговоры, вздохнули с облегчением. Но не тут-то было! Суд отчего-то отказался принять во внимание решения по уголовным делам, считая, что обманутые заключали договоры добровольно.

Вот такой Челябинский парадокс: следствие и Калининский суд Челябинска признали, что банк ограбили его собственные сотрудники и помогающие им в этом члены преступной группировки, а Октябрьский суд, а за ним и апелляция Челябинского областного суда возложили за это ответственность на тех, чьими документами воспользовались мошенники.

Странно повел себя и банк. Во время рассмотрения уголовных дел он (видимо, после полученных от следствия разъяснений, с кого следует взыскать ущерб. - "РГ") предъявил иски к обвиняемым. Но когда суд, не желая затягивать уголовные процессы, предложил банку взыскивать с них ущерб в гражданском порядке, почему-то сразу оставил осужденных в покое.

- Украв миллионы, мошенники отделались условными сроками, вышли из воды сухими и при деньгах, которые продолжают взыскивать с потерпевших, - сетует Нурида Талипова. По Уголовному кодексу РФ виновны они, а по Гражданскому - заемщики! Видимо, нужно что-то менять в наших законах.

Мнение

Федор Куприянов, адвокат, кандидат юридических наук по финансовому праву:

- С гражданско-правовой точки зрения, расписавшись в кредитном договоре в качестве заемщика или его поручителя, челябинцы и стали сами заемщиками или поручителями за возврат кредита в банк. Юридически кредит взяли сами потерпевшие, а потом эти деньги у них, а не у банка украли мошенники. Да, бедных в прямом и переносном смысле жителей села обманули. Да, если бы их не обманули, они бы не подписали. Умысла на хищение денег из банка у них действительно не было.

С юридической точки зрения челябинцы умышленно, полностью осознавая свое нарушение, участвуют вместе с мошенниками в нарушении правил выдачи кредита, пусть правил им и неизвестных.

Мне представляется, что банк несет львиную долю ответственности за махинации своих сотрудников. Банк в лице своих сотрудников тоже нарушил правила, установленные Центральным банком. Неимущим выдавать кредиты нельзя. Можно оказать благотворительную помощь, но не в форме кредитования.

Позиция банка

Из ответа "Российской газете" АО КБ "Пойдем!"

"Между АО КБ "Пойдем!" и Сидоренко Е.В. был заключен договор потребительского кредита, согласно которому клиенту были предоставлены денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности. В связи с отказом Сидоренко Е.В. исполнять свои обязательства банком были проведены мероприятия по судебному взысканию задолженности с клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования банка к Сидоренко Е.В. суд признал законными.

При этом в рамках проведенных мероприятий по взысканию задолженности с Сидоренко Е.В. банком была выявлена группа лиц, созданная с целью завладения денежными средствами банка посредством организации мошеннической схемы. Установленным организатором группы лиц является жительница села, в котором проживала Сидоренко Е.В.

Являясь пострадавшим от действий мошенников, банк самостоятельно, по собственному волеизъявлению, обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела.