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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Скрывавшуюся в шкафу от приставов жительницу Урала отправили в колонию

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Попытка укрыться от судебных приставов в шкафу не помогла жительнице Южного Урала избежать принудительного привода в суд. Женщине изменили условный срок реальным лишением свободы.

Фото: depositphotos.com
На Урале алиментщик спрятался от приставов под кроватью

- 30-летняя жительница Троицкого района хорошо знакома судебным приставам, но еще ближе ее знают в уголовно-исполнительной инспекции, сотрудники которой уже два года пытаются направить ее по путь исправления, - сообщила представитель УФССП Ольга Шебанова. - Она дважды судима - за участие в разбое и незаконное проникновение в жилище. Однако исправляться на общественных работах не пожелала, продолжала вести маргинальный образ жизни и злоупотреблять алкоголем. В итоге уголовно-исполнительная инспекция ходатайствовала перед судом о замене условного наказания на реальное. И после неявки в суд по адресу осужденной были направлены судебные приставы.

Обнаружить даму по аресу проживания приставам не удалось, но соседи сообщили, что дома она не покидала. И тогда приставы начали осмотр жилья и обнаружили беглянку в шкафу. Выходить из него дама наотрез отказалась и дала приставам настоящий бой, осыпая ненормативной лексикой и пытаясь закрыться в шкафу изнутри.

Впрочем, сопротивление оказалось не долгим. Суд оштрафовал задержанную за воспрепятствование деятельности судебного пристава и неисполнение его законных требований. А после этого отменил условное наказание за разбой и отправил в колонию на три года. Из зала суда беглянка вышла уже под конвоем, отметили в УФССП.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Полномочия судебных приставов
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