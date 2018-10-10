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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Место портит человека

В Зауралье вновь судят главного налоговика
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7690 (227)
В Кургане начался суд над главным налоговиком региона Владимиром Рыжуком. Его обвиняют в двух преступлениях: хищении чужого имущества с использованием служебного положения и получении взятки. Глава УФНС (он, кстати, до сих пор остается в этом статусе) вину не признает.

По данным гособвинения, Владимир Рыжук, назначенный в конце 2014 года на должность руководителя регионального управления ФНС, начал свою карьеру в Кургане с нарушений закона. Он приехал в Зауралье из Тюмени без семьи, жил на съемной квартире. Однако часто ездил домой, причем на служебных машинах, которые  заправляли бензином за счет УФНС, а топливо потом списывали по фиктивным путевым листам. Следователи подсчитали: за три года глава налоговой службы совершил не менее  183 частных поездок, потратив 11 716 литров бензина, или 394 737 казенных рублей, что квалифицируется как хищение в особо крупном размере.

Бывшему главе Миасса предъявлено еще одно обвинение

Второе преступление, которое инкриминируют чиновнику, - взятка. Как сообщил в суде гособвинитель, в 2014-2015 годах у известного в Кургане застройщика прошла выездная налоговая проверка, а спустя несколько месяцев инспекция ФНС по Кургану снова провела в отношении этого предпринимателя контрольное мероприятие и выявила серьезные налоговые нарушения. Ему был доначислен налог на добавленную стоимость - более 49 миллионов рублей, плюс 10 миллионов пени и пятимиллионный штраф. Почти одновременно налоговики начали проверять подконтрольный бизнесмену завод по производству стеновых блоков из автоклавного газобетона: расчетные счета, техника и имущество компании арестованы, ее деятельность фактически парализована.

Бизнесмен пытался обжаловать решение налоговиков, но, по версии следствия, получил от главы УФНС неожиданное предложение - уладить проблему за три миллиона рублей

Предприниматель пытался обжаловать решение городской ИФНС в вышестоящей инстанции, но получил от руководителя областной налоговой службы неожиданное предложение: по версии обвинения, Рыжук выразил готовность уладить проблему за три миллиона рублей. После некоторых раздумий бизнесмен согласился заплатить часть (500 тысяч), а позже - остальную сумму. Передача взятки произошла 22 февраля 2017 года в автомобиле предпринимателя, припаркованном недалеко от офиса УФНС. Однако остальные 2,5 миллиона застройщик отдавать передумал, поскольку решил проблему вполне легальным путем - выиграл иск о признании решения налоговиков незаконным. Почему застройщик согласился на взятку, не дождавшись решения арбитража, станет известно 9 ноября - на этот день намечен его допрос.

В Кургане экс-сотрудника УФСИН осудили за взятки

А начнутся судебные слушания 17 октября, возможно, с показаний самого Рыжука - именно на этом настаивает обвиняемый, который с 22 февраля 2018 года содержится под стражей. Правда, прокурор предложил традиционный сценарий: сначала допросить потерпевшего, затем свидетелей обвинения, после чего исследовать письменные материалы уголовного дела и лишь в конце заслушать подсудимого.

Кстати

Предшественник Владимира Рыжука Юрий Касьяненко тоже был осужден. За  превышение должностных полномочий его приговорили к трем годам колонии общего режима, но после нового рассмотрения дела срок заменили на условный. Правда, бывший глава УФНС, в отличие от нынешнего, вину признал.

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