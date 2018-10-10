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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Присвоил миллионы

Застройщик осужден за растрату денег дольщиков
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск №7690 (227)
К семи ГОДАМ лишения свободы приговорил Кировский районный суд Екатеринбурга директора одной из строительных фирм.

Суд установил, что от действий обвиняемого пострадали 145 пайщиков ЖК "Кольцовский". Застройщик присвоил и растратил более 18 миллионов рублей, внесенных дольщиками за свои квартиры.

Фото: Сергей Михеев
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Летом прошлого года, чтобы привлечь внимание, пайщики объявляли голодовку. Лагерь разбили на улице. В палатках установили раскладушки и стали дожидаться торжества справедливости. Акция протеста вызвала широкий общественный резонанс. На проблемную стройку власти региона тут же нашли нового инвестора. После многолетнего застоя вновь возобновились работы. По последним данным, терпеть осталось недолго: дом готов на 95 процентов.

Действиями застройщиков заинтересовались следователи. Была вскрыта схема вывода денег с объекта: внесенные дольщиками миллионы через подставных лиц уходили на личные счета руководства. На долю застройщика, по данным следствия, перепало 18,5 миллиона. Свой куш - 3,6 миллиона - получил и председатель правления жилищного кооператива, который недавно был приговорен к пяти годам лишения свободы.

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