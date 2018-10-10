ВС РФ отклонил жалобу полковника Захарченко на конфискацию имущества

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу полковника Дмитрия Захарченко на конфискацию в доход государства найденного у него имущества.

"Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", - говорится в сообщении картотеки суда.

Жалоба была подана в Верховный суд в начале августа. "Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", - говорится в сообщении.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему также вменили злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию вывода средств из Нота-банка. Еще одним эпизодом стала взятка в 800 тысяч долларов наличными и дисконтной карты 3,5 млн рублей за общее покровительство от владельца ресторана La Maree.

Огромный резонанс дело получило после того, как стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Позднее в машине офицера обнаружили 13 млн рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Еще более 16 млн долларов были обнаружены на счетах знакомой Захарченко. Все эти деньги вместе с 13 квартирами, 14 машино-местами, четырьмя автомобилями (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne) и золотым слитком весом 500 г по требованию Генпрокуратуры РФ Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года обратил в доход государства.

В общей сложности в госсобственность было передано движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 8,5 млрд рублей.

Имущество было изъято не только у Захарченко, но также у Марины Семыниной (гражданская жена и мать дочери полковника), бывших сожительниц Ирины Петрушиной и Анастасии Пестриковой, а также бывшей жены Яны Саратовцевой.