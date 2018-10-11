ГИБДД выпустит заявление по выступлению певицы на МКАД

В ближайшее время, как стало известно "РГ", столичная ГИБДД сделает официальное заявление в связи с обращением властей о несанкционированном перекрытии МКАД во время съемок клипа.

Ранее в правоохранительные органы обратились представители столичного Центра организации дорожного движения. Таким образом в ЦОДД отреагировали на появившиеся в Сети ролики: прямо посреди оживленной кольцевой магистрали снимала свой клип певица Оксана Яковлева, известная как Yaxana.

Во время съемочного процесса группа просто остановила внедорожник на МКАД, блокировав движение по одной полосе. Аналитики ЦОДД выяснили, что из-за возникшей пробки задержались несколько бригад "скорой помощи".

В ЦОДД заявили, что считают недопустимыми действия съемочной группы. Ведь перекрытие кольцевой дороги ни с кем не согласовывалось.