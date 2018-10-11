Певица блокировала "скорые" на МКАД ради нового клипа

Поп-певица Yaxana ("в миру" - Оксана Яковлева) заблокировала движение на МКАД ради съемок своего нового клипа. Как сообщили в пресс-службе ЦОДД, из-за этого возникла пробка, в которую попали несколько бригад "скорой помощи".

Согласно предварительным данным, свои съемки певица ни с кем не согласовывала. Яковлева и группа "подтанцовки" просто остановила на МКАД внедорожник и начала "работать". В своем Instagram певица признала, что действительно снималась посреди оживленной магистрали. "Не передать мои ощущения до, во время и даже после съемки.

Моего операторы чуть не сбили, это было страшно", - поделилась впечатлениями Яковлева.

Подписчики Yaxana в соцсети не оценили восторга девушки. Ведь в пробке, говорили критики, могли оказаться сотни тысяч машин, в том числе, экипажи экстренных служб. В ЦОДД уже провели анализ и выяснили: из-за съемок клипа в пути задержались несколько "скорых". По этому факту специалисты центра собираются обратиться в правоохранительные органы.