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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору

Текст: Артур Нанян

Футболисты Александр Кокорин ("Зенит") и Павел Мамаев ("Краснодар"), задержанные вчера и отправленные в изолятор временного содержания, подозреваются Главным следственным управлением ГУ МВД в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК - хулиганство.

Фото: instagram.com/kokorin
Почему против Кокорина и Мамаева возбудили дело по более жесткой статье

То есть, грубое нарушение общественного порядка, которое выражает явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом информирует "Коммерсант".

Максимальным наказанием по этой статье является семь лет тюремного заключения. Эта статья является арестной. Сегодня Тверской суд определит меру пресечения для Кокорина и Мамаева.

Напомним: футболисты подозреваются в избиении двух людей - водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака. Сообщалось, что Кокорин с Мамаевым также напали на генерального директора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

Что касается позиции клубов, то "Зенит" и "Краснодар" решительно осудили действия своих футболистов. А руководство краснодарского клуба и вовсе намерено разорвать контракт с Мамаевым. По информации ряда СМИ, то же самое, но, разумеется, с Кокориным, сделают питерцы.

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