На Кокорина и Мамаева заведено еще одно уголовное дело

Следователи установили, что Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в избиении водителя на парковке, а также в драке в кафе. Таким образом, на футболистов заведено еще одно уголовное дело по статье хулиганство - теперь им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

Представитель ведомства уточнил, что второе уголовное дело было возбуждено после изучения камер видеонаблюдения. Так следователи установили, что в двух драках участвовали один и те же люди.

Дело заведено по части 2 статьи 213 УК России "Хулиганство". Она более строгая по сравнению с первой и предусматривает до семи лет колонии. Квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что следователи запланировали очные ставки на сегодня, а в пятницу будут ходатайствовать о мере пресечения. Пока неясно, что ждет футболистов: это может быть заключение в СИЗО, домашний арест или залог, рассказали "РГ". При этом Кокорин и Мамаев не смогут отделаться подпиской о невыезде или поручительством.

Напомним, Кокорин и Мамаев вчера вечером явились в Главное следственном управление ГУ МВД РФ по Москве. После допроса их задержали на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Футболисты, отмечавшие 10 лет дружбы, стали участниками нескольких драк.