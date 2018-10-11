Следствие проведет очные ставки с Кокориным и Мамаевым

Очные ставки с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым запланированы на сегодня. В пятницу следователи будут ходатайствовать о мере пресечения, заявил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

По данным РИА Новости, пока неясно, какую меру пресечения следствие будет требовать для футболистов. Ранее в правоохранительных органах "РГ" рассказали, что это может быть заключение в СИЗО, домашний арест или залог. Однако подпиской о невыезде и поручительством они не отделаются.

Напомним, Кокорин и Мамаев вчера вечером явились в Главное следственном управление ГУ МВД РФ по Москве. После допроса их задержали на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Футболисты, отмечавшие 10 лет дружбы, стали участниками нескольких драк.

Общественность, в том числе спортсмены и публичные персоны, крайне негативно отзывались о поведении приятелей. Только глава ЛДПР Владимир Жириновский заступился за Кокорина и Мамаева, призвав "не ломать судьбу" футболистам. При этом политик предложил отправить спортсменов в Сирию.