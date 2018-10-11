Дважды за последние сутки отличились столичные наркополицейские. Они задержали наркоторговцев героином в особо крупном размере, за что те могут сесть лет на 20 или пожизненно.

Рассказывает начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

- В результате оперативных мероприятий подозреваемые - приезжие 24-летний мужчина и 30-летняя женщина - были задержаны на юго-востоке столицы. При личном досмотре у мужчины в рюкзаке было обнаружено 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета весом более 500 граммов. Экспертиза показала, что изъятое является героином, - сообщил Титов.

Но на этом оперативники не остановились. В строительной бытовке, где проживала криминальная парочка, в вещах женщины полицейские обнаружили 13 свертков с героином. При обыске бытовки нашли еще упаковки с наркотиком. Общий вес изъятого наркотика составил почти 2,5 килограмма.

Наркоторговцев арестовали. Уголовное дело возбудили по одной из тяжелых статей УК: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков.

Другое задержание произошло в Восточном округе столицы. Подробности этой операции сообщила заместитель Юрия Титова Екатерина Гузь.

- Поступила информация, что 29-летний приезжий из ближнего зарубежья занимается торговлей зельем. Он покупал крупные партии наркотиков через "закладки". Затем разбавлял их и перепродавал, - рассказала Гузь.

Наркоторговца арестовали. При личном досмотре у него нашли героин. В ходе обследования по месту временного проживания подозреваемого были изъяты электронные весы, кофемолка со следами наркотика, а также свертки со смертельным зельем.