В Москве у безработного из гаража угнали Lexus за 7 миллионов

На юго-западе Москвы из гаража безработного жителя Черемушек угнали элитный Lexus.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, потерпевший хватился иномарки в среду около 17 часов и позвонил по "02". Он рассказал прибывшим полицейским, что машина стояла в гараже у дома 29/2 на улице Гарибальди с 6 октября. Ущерб москвич оценил примерно в 7 миллионов рублей. При этом, по неофициальным сведениям, автолюбитель является безработным.

Полиция начала розыск автомобиля и преступников. Предстоит выяснить, как именно злоумышленникам удалось проникнуть в гараж.