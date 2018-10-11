В Подмосковье младенец утонул в ванне

В подмосковном Красногорске трагически погибла полугодовалая девочка. Она утонула в ванне, когда ее мама ненадолго отлучилась из комнаты.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, по этому факту сейчас проводится доследственная проверка. Пока выяснилось, что женщина решила искупать дочку в среду утром. Она посадила младенца в специальный стульчик в наполненной ванне и вышла в другую комнату. В это время стульчик опрокинулся, и младенец упал лицом в воду. Приехавшие работники "скорой помощи" констатировали смерть ребенка.

Следователи уже пообщались с матерью погибшей девочки и ее родственниками, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно изучаются условия жизни семьи, в которой произошло несчастье.