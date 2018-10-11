Заявление о краже в Большом Власьевском переулке в Москве поступило в отдел полиции по району Хамовники от 54-летнего мужчины, хозяина обворованной квартиры. Выяснилось, что воры, подобрав ключи к входной двери, проникли в элитное жилье и украли деньги и вещи на сумму более чем в 105 миллионов рублей. Полицейские не называют имя пострадавшего. Но за раскрытие этого преступления взялись сыщики не только знаменитого МУРа, но и оперативники Главного Управления уголовного розыска МВД России.

Руководитель пресс-службы столичной полиции полковник внутренней службы Юрий Титов сообщил, что на улице Усачева оперативники задержали двоих подозреваемых - мужчин в возрасте 32 и 35 лет, проживающих в Москве. Украденные вещи у них нашли, а деньги воры уже успели потратить. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", оба задержанных заключены под стражу.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах предполагают, что эта кража была совершена по так называемой наводке - кто-то из "сведущих людей" сообщил ворам о квартире, где деньги лежат, об алгоритме жизни хозяев, наличии или отсутствии собаки.

Вообще-то это самое главное - информация. При ее наличии разработать детальную схему воровской операции - дело техники. Сейчас, когда преступники задержаны, дознаватели и следователи смогут выяснить имена этих помощников. И понять, случайно они проболтались или "слили" информацию за долю добычи. Могут быть и другие мотивы. Например, месть, зависть, конкурентная борьба. И почему бы для этих целей не использовать уголовников? Поэтому следствие будет очень тщательно изучать круг друзей и знакомых потерпевших, проверяя показания задержанных преступников.

Что-то могли выяснить и сами воры путем наблюдения. Например, есть ли консьерж в подъезде, ведется ли видеонаблюдение, установлена ли сигнализация и как ее отключить. Кстати, не исключено, что пособники воров помогли войти им в подъезд, отвлекая охрану и соседей. Может, сообщили точные сроки отсутствия хозяев.

Возможно, все ценные сведения о квартире и их хозяевах воры почерпнули из социальных сетей

Впрочем, могло быть и так, что все ценные сведения о квартире и их хозяевах воры почерпнули из социальных сетей, где люди хвастались своими достижениями и достатком. И радостно сообщали о предстоящих турне. Для этого продвинутые домушники, как правило, записываются в "друзья" под придуманными никами или клонами других "друзей" и активно общаются с будущими жертвами, не скупясь, ставят им лайки. И те - откровенничают.

В этой истории оперативников настораживает одна деталь - оба преступника жили в Москве. Сегодня это редкость. Квартирные кражи обычно совершают так называемые гастролеры. Они приезжают в город, какое-то время выискивают цель нападения, готовятся, воруют и сразу же уезжают. Редко они находятся в городе больше месяца. Возможно, сыщики вышли на след разветвленной преступной группы.