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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Близ Курил произошло сильное землетрясение

Текст: Наталья Широкова
Фото: eqalert.ru Фото: eqalert.ru
Фото: eqalert.ru

В районе северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6.5. Об этом сообщает сейсмологический сервис eqalert.ru.

Очередное землетрясение произошло на индонезийском острове Сулавеси

По словам сахалинских ученых, сейсмособытие такой магнитуды считается сильным. Оно было зарегистрировано в четверг в 10:16 по местному времени. Глубина очага достигла 18 километров.

Ближайшим от эпицентра населенным пунктом (в 156 километрах) оказался город Северо-Курильск на острове Парамушир. Там ощущались колебания силой от 4 до 5 баллов. Подземные толчки могли почувствовать и жители Камчатского края.

Кстати, это второе сильное землетрясения близ северных Курил за последние два дня.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова ДФО Камчатский край
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