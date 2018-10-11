Близ Курил произошло сильное землетрясение

В районе северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6.5. Об этом сообщает сейсмологический сервис eqalert.ru.

По словам сахалинских ученых, сейсмособытие такой магнитуды считается сильным. Оно было зарегистрировано в четверг в 10:16 по местному времени. Глубина очага достигла 18 километров.

Ближайшим от эпицентра населенным пунктом (в 156 километрах) оказался город Северо-Курильск на острове Парамушир. Там ощущались колебания силой от 4 до 5 баллов. Подземные толчки могли почувствовать и жители Камчатского края.

Кстати, это второе сильное землетрясения близ северных Курил за последние два дня.