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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Контактную сеть восстановили на месте обрушения моста в Приамурье

Текст: Юлия Гарднер

Контактную сеть восстановили на месте обрушения моста в городе Свободном, сообщается на сайте правительства Амурской области.

Фото: РИА Новости
В Приамурье восстановили движение поездов после обрушения моста

Железная дорога расчищена, поезда пропускаются по первому, второму, четвертому путям. На третьем и пятом находятся пропускные составы. Все поезда по Транссибу ходят без задержек.

Напомним, автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути во вторник днем, когда по нему двигался грузовик. Его водитель получил открытый перелом голени и ушиб грудной клетки. По факту обрушения следователи возбудили уголовное дело о халатности. В области действует режим ЧС регионального масштаба.

Рухнувший путепровод соединял две части города. В одной из них находятся городская больница, детский сад, школа. Объездная дорога пребывает в плачевном состоянии. Сейчас ее отсыпают, чтобы обеспечить нормальное автомобильное сообщение.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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