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11.10.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расследование дела о рухнувшем в Приамурье мосте займет два месяца

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело о халатности, которое возбудили после обрушения моста на железнодорожные пути в Приамурье, займет два месяца.

Контактную сеть восстановили на месте обрушения моста в Приамурье

- Согласно Уголовному кодексу, расследование идет до двух месяцев. Возможно, срок будет продлен. Нужно провести строительную экспертизу, выяснить, когда строился мост, как он эксплуатировался, изучить должностные обязанности лиц, отвечающих за его эксплуатацию, - цитирует РИА Новости старшего помощника руководители регионального СУ СК РФ Алексея Лубинского.

Напомним, мостовой переход в городе Свободном обрушился 9 октября. В это время по нему проезжал грузовик, водитель которого получил травмы. По факту обрушения расследуется уголовное дело. В области действует режим ЧС.

Ранее местные власти заявляли, что на строительство нового моста потребуется около двух миллиардов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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