Двенадцать человек, по предварительным данным, погибли и еще десять пострадали вечером 11 октября при столкновении микроавтобуса марки Fiat Ducato и самосвала "Мерседес" на 647-м километре трассы М7 "Волга" в Чебоксарском районе Чувашии. Об этом сообщает местный главк МВД.

Авария произошла возле деревни Большие Карачуры. По предварительным данным ГИБДД, грузовик занесло и он выскочил на встречную полосу, где врезался в микроавтобус. В его салоне находилось, предположительно, 19 человек. По данным правоохранителей, в основном это были женщины, они ехали из Канаша в Москву на заработки.

Детей среди пострадавших нет, сообщили в МВД Чувашии.

Инспекторы ГИБДД установили, что владелец транспортного средства - физическое лицо, перевозкой пассажиров он занимается легально.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они эвакуированы бригадами "скорой помощи" в больницу Чебоксар. Еще трое раненых были осмотрены врачами и от госпитализации отказались. Оба водители, по данным ГИБДД, живы, помощь им была оказана на месте аварии.

Напомним, на прошлой неделе другая страшная авария с участием микроавтобуса унесла жизни 13 человек в Тверской области. То ДТП тоже стало следствием выезда на встречную полосу. Водитель микроавтобуса пересек осевую линию дороги и врезался в идущий навстречу большой автобус.