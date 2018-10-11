Четверо пострадавших в ДТП в Чувашии госпитализированы в тяжелом состоянии

Четыре пострадавших в крупном ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Чувашии в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

Напомним, смертельное ДТП произошло на 647-м километре трассы М-7 "Волга": столкнулись грузовик и микроавтобус.

По информации регионального ГИБДД, авария произошла около 19:10 в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Самосвал выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский Fiat Ducato, ехавший из Канаша в Москву.

По предварительным данным, погибли 12 человек, еще до десяти пассажиров Fiat получили ранения.