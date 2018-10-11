В Перми не смогли спасти пострадавшего от взрыва на пороховом заводе

Врачи не смогли спасти третьего пострадавшего от взрыва на пермском пороховом заводе

В медсанчасти № 11 прошлой ночью скончался третий пострадавший на пороховом заводе. Информация о его смерти была представлена региональным минздравом 8 октября, но после была опровергнута.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, 33-летний пострадавший находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Это и стало причиной неверной информации о его смерти. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но спасти так и не смогли.

Напомним, взрыв в одном из цехов Пермского порохового завода произошел 8 октября. Его жертвами стали трое сотрудников предприятия. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".