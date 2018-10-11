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11.10.2018 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане задержан лидер российского крыла "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: ЦОС ФСБ РФ Фото: ЦОС ФСБ РФ
Фото: ЦОС ФСБ РФ

В ходе масштабной спецоперации в Татарстане задержаны руководители российского отделения и региональной структуры запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, операция проводилась во взаимодействии с подразделениями МВД РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Количество задержанных не уточняется. Известно, что все они взяты под стражу.

Фото: РИА Новости
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- Помимо вовлечения мусульман в свои ряды, ими велась целенаправленная работа по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока, - приводит сообщение ЦОС ФСБ РФ агентство ТАСС.

В ФСБ также пояснили, что по поручениям зарубежных кураторов задержанные координировали действия членов организации, направленные на свержение законной власти для создания так называемого всемирного халифата. Достижение этой цели предполагает и террористические методы.

В домах и квартирах задержанных изъяты пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", бумаги с указаниями эмиссаров и отчетами о проделанной работе, а также средства связи и электронные носители информации.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, в апреле этого года в ходе совместной операции силовых структур были задержаны 14 членов так называемой казанской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", куда входили жители столицы РТ и близлежащих районов республики. При обысках у них помимо запрещенной литературы были обнаружены отчеты о вербовочной работе со вновь вовлеченными адептами.

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