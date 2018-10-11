Вандалы превратили пермское "Счастье не за горами" в "смерть"

Сегодня в Перми, на городской набережной, вандалы повредили известный арт-объект "Счастье не за горами". Неизвестные решили добавить выражению зловещее звучание и заменили слово "счастье" на слово "смерть".

Как пояснили РГ в ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию уже обратилась с соответствующим заявлением администрация города Перми. В настоящее время ведется поиск хулиганов, которые могут быть причастны к аналогичному преступлению, совершенному в Перми 10 сентября. Тогда от рук вандалов пострадал другой арт-объект "Место, где вместе". Последние слово неизвестные также заменили на "смерть".

В полиции не исключают, что хулиганская выходка - дело рук группы уличных художников. Однако пока никто из пермских любителей современного искусства не взял на себя ответственность за акты вандализма.

