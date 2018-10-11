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11.10.2018 19:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дело "бразильского" старовера рассмотрит Красноярский краевой суд

Текст: Алексей Бондарев

Апелляцию по делу красноярского старовера Ханофера Ефимоффа ди Кейроса рассмотрит Красноярский краевой суд. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, его уже выпустили из спецприемника, куда ранее доставили по решению районного суда.

МВД рассмотрит дело "бразильского" старовера в особом порядке

"Житель Красноярского края Ханофер Ефимофф ди Кейрос отпущен из Центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом поданной им апелляционной жалобы на ранее принятое решение о его выдворении за пределы Российской Федерации", - заявила Волк.

Напомним, ди Кейрос - потомок российских староверов, иммигрировавших в Бразилию. В Россию он приехал жить в конце 90-х. Проблемы с законом у него возникли, когда выяснилось, что старовер никогда не оформлял никаких российских документов.

Общество Соцсфера Миграция Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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