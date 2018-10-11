Дело "бразильского" старовера рассмотрит Красноярский краевой суд

Апелляцию по делу красноярского старовера Ханофера Ефимоффа ди Кейроса рассмотрит Красноярский краевой суд. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, его уже выпустили из спецприемника, куда ранее доставили по решению районного суда.

"Житель Красноярского края Ханофер Ефимофф ди Кейрос отпущен из Центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом поданной им апелляционной жалобы на ранее принятое решение о его выдворении за пределы Российской Федерации", - заявила Волк.

Напомним, ди Кейрос - потомок российских староверов, иммигрировавших в Бразилию. В Россию он приехал жить в конце 90-х. Проблемы с законом у него возникли, когда выяснилось, что старовер никогда не оформлял никаких российских документов.